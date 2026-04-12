Красивое прощание пилота обернулось проблемами с законом - ВИДЕО
Исландский пилот хотел красиво попрощаться с профессией, но получил проблемы с законом.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, он пролетел на Boeing 757 над жилыми домами Вестманнаэйяр на малой высоте - около 100 метров.
Таким маневром пилот решил уйти на пенсию после 40 лет работы в авиации. Отмечается, что в этот момент он выполнял рейс Франкфурт-Кефлавик.
Мужчина получил жалобу от собственной авиакомпании, которая не знала о планах пролететь так низко. Перед жителями островов извинились, а командира судна теперь ждет разбирательство с полицией.
