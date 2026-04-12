"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Челси"

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии - 3:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, счет на 51-й минуте открыл Нико О'Райли. На 57-й минуте Марк Гехи увеличил преимущество горожан, а на 68-й Жереми Доку забил третий гол в ворота хозяев. Райан Шерки отметился двумя результативными передачами в этой игре.

"Манчестер Сити" выиграл третий матч подряд во всех турнирах и с 64 очками сохраняет второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая 6 баллов лидирующему "Арсеналу", однако у горожан еще один матч в запасе.

"Челси" с 48 очками занимает шестое место в чемпионате Англии.