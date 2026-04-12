На Каспии произошло сильное землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра.

Отмечается, что магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 22:46 по местному времени, составила 4,6.

Очаг подземных толчков находился на глубине 18 километров.