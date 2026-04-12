Оппозиционная партия "Тиса" лидирует на парламентских выборах в Венгрии

23:30

Национальное избирательное бюро (NVI) Венгрии публикует итоги подсчетов голосования на парламентских выборах.

Как передает Day.Az, по итогам обработки 60,24 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 136 из 199 мест в парламенте, Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" - 56 мест, а партия "Наша родина" - 7 мест.

23:21

Как передает Day.Az, по итогам обработки 53,45 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 136 из 199 мест в парламенте, Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" - 56 мест, а партия "Наша родина" - 7 мест.

23:10

Как передает Day.Az, по итогам обработки 45,71 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 135 из 199 мест в парламенте, Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" - 57 мест, а партия "Наша родина" - 7 мест.

23:02

Как передает Day.Az, по итогам обработки 37,04 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 132 из 199 мест в парламенте, Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" - 59 мест, а партия "Наша родина" - 8 мест.

22:50

Национальное избирательное бюро (NVI) Венгрии опубликовало первые данные по результатам голосования на парламентских выборах.

Как передает Day.Az, по итогам обработки 15,59 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" набирает 50,35 процента голосов, партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана "Фидес" - 41,03 процента, Движение "Наша страна" - 6,13 процента.

22:45

Как передает Day.Az, по итогам обработки 10,38 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" набирает 49,43 процента голосов, партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана "Фидес" - 41,99 процента, Движение "Наша страна" - 6,10 процента.

22:30

Как передает Day.Az, по итогам обработки 6,52 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" набирает 47,79 процента голосов, партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана "Фидес" - 43,65 процента, Движение "Наша страна" - 6,16 процента.

22:23

Как передает Day.Az, по итогам обработки 2,86 процента голосов партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана "Фидес" лидирует с 48,18 процента.

На втором месте оппозиционная партия "Тиса" - 43,38 процента, на третьем - Движение "Наша страна" - 6,12 процента.

Отметим, что сегодня в Венгрии состоялись парламентские выборы. Избирательные участки работали с 06:00 (08:00 по бакинскому времени) до 19:00 (21:00) по местному времени.

Национальное избирательное бюро (NVI) напомнило, что порога явки на выборах в Венгрии нет и поэтому они заранее могут считаться состоявшимися.

В то же время, по подсчетам этого ведомства, явка на этот раз оказалась рекордной за всю историю страны. К 18:30 по местному времени (20:30), то есть за полчаса до закрытия участков, она составляла 77,80%. Это более чем на 8 процентных пунктов больше, чем на прошлых выборах в 2022 году.