В центре Баку планируется снижение скоростного лимита - ВИДЕО
В центральных районах Баку планируется снизить скоростной лимит до 50 км/ч.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, согласно "Генеральному плану развития города Баку до 2040 года", в центральной части столицы предусмотрено расширение пешеходной инфраструктуры.
Одной из ключевых задач является создание широкой пешеходной сети, а также формирование комфортной и современной городской среды для пешеходов.
Эксперты в области транспорта отмечают, что этот шаг позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий в столице и повысить уровень безопасности для пешеходов.
Сообщается, что существующие ограниченные пешеходные зоны будут значительно расширены, а в центре города появятся непрерывные пешеходные маршруты.
Отмечается, что в результате всех этих изменений одной из главных целей станет обеспечение более безопасного, удобного и непрерывного передвижения пешеходов в центре Баку.
