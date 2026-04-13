В центре Баку планируется снижение скоростного лимита

В центральных районах Баку планируется снизить скоростной лимит до 50 км/ч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, согласно "Генеральному плану развития города Баку до 2040 года", в центральной части столицы предусмотрено расширение пешеходной инфраструктуры.

Одной из ключевых задач является создание широкой пешеходной сети, а также формирование комфортной и современной городской среды для пешеходов.

Эксперты в области транспорта отмечают, что этот шаг позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий в столице и повысить уровень безопасности для пешеходов.

Сообщается, что существующие ограниченные пешеходные зоны будут значительно расширены, а в центре города появятся непрерывные пешеходные маршруты.

Отмечается, что в результате всех этих изменений одной из главных целей станет обеспечение более безопасного, удобного и непрерывного передвижения пешеходов в центре Баку.

