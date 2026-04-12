Пример дипломатической смелости: один из секретов побед Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран возобновило работу. Сообщается, что на первом этапе посольство будет функционировать с ограниченным количеством дипломатического и административного персонала, включая посла. С учетом вопросов безопасности и организационных аспектов планируется поэтапное восстановление работы дипмиссии.

"Возобновление деятельности посольства Азербайджана в Иране вскоре после прекращения военных действий и объявления двухнедельного перемирия является наглядным примером особого значения, которое Азербайджан придаёт отношениям с соседним и дружественным Ираном. Наша страна вновь заявляет о поддержке инициатив, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении МИД нашей страны.

И это правда. Но, тут также важно указать еще и на то, что перед нами демонстрация зрелой, независимой и стратегически выверенной внешней политики Азербайджана. Нужно учитывать, что сегодняшнее решение принято в крайне непростом региональном и глобальном контексте. Очевидно же, что сохраняется высокая степень напряженности в отношениях между Ираном и США.

Да, - сохраняются попытки дипломатической разрядки, но переговоры в Исламабаде, завершились безрезультатно. Более того, этот факт дал основания многим экспертам утверждать: речь шла не о движении к миру, а лишь о временной паузе в противостоянии. Эта оценка косвенно подтверждается и последующими событиями.

В частности, после неудачи переговоров начальник Генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности. Такой шаг в экспертном сообществе интерпретировали, как подготовку к возможной эскалации конфликта с Ираном. Регион вновь оказался на грани серьезного кризиса, последствия которого могут затронуть не только Ближний Восток, но и более широкий геополитический ландшафт.

Именно в этих условиях Азербайджан принимает решение о возобновлении работы своего посольства в Тегеране. И это - не рядовой дипломатический жест, а четкий сигнал: Баку действует, исходя из собственных национальных интересов, а не под давлением внешних обстоятельств или ожиданий третьих сторон. Это демонстрирует стремление Азербайджана формировать повестку, способствующую устойчивой стабилизации.

Азербайджан подчеркивает, что наша страна заинтересована в устойчивом, прочном мире и готова поддерживать инициативы, направленные на снижение напряженности. В этой связи напомню, что посольство Азербайджана в Тель-Авиве продолжает функционировать в штатном режиме. Таким образом, мы видим редкий пример внешнеполитического баланса, который не является декларативным, а реализуется на практике.

Азербайджан одновременно сохраняет и развивает отношения как с Ираном, так и с Израилем - странами, находящимися в состоянии глубокой конфронтации. И вне всякого сомнения, такого рода баланс не является результатом случайного совпадения обстоятельств. Он - следствие долгосрочной стратегии, в основе которой лежит принцип равной дистанции, прагматизма и суверенности решений.

Азербайджан не позволяет втягивать себя в чужие конфликты, но при этом не дистанцируется от региональных процессов, а активно в них участвует, выступая как ответственный и предсказуемый актор. Подобная линия требует не только дипломатического мастерства, но и политической воли. В условиях, когда мировая политика все чаще строится на логике блокового противостояния, способность проводить независимый курс становится редкостью. Азербайджан демонстрирует, что такая модель возможна - и более того, эффективна.

Именно эта независимость, подкрепленная последовательностью действий, обеспечивает высокий уровень доверия к Баку со стороны самых разных центров силы. Азербайджан воспринимается как партнер, способный вести диалог с различными сторонами, не теряя при этом собственной субъектности. Это качество особенно ценно в эпоху нестабильности, когда гибкость и надежность становятся ключевыми характеристиками успешной внешней политики.

Не случайно Азербайджан пользуется уважением как в Иране, так и в Израиле, в США и в Европейском Союзе, а также в более широком международном сообществе. Такая многовекторность - показатель устойчивости нашей внешнеполитической линии. Она позволяет стране минимизировать риски, расширять пространство для маневра и эффективно защищать свои интересы.

В конечном итоге именно этот подход стал одним из факторов, обеспечивших Азербайджану восстановление своей территориальной целостности и суверенитета. Победа была достигнута не только на поле боя, но и в дипломатической плоскости. Способность сочетать военную силу с политической гибкостью и международной легитимностью оказалась решающей. Перед нами пример того, как государство может быть одновременно принципиальным и прагматичным, осторожным и смелым. И именно в этом сочетании - ключ к пониманию того, почему Азербайджан сегодня воспринимается как один из наиболее самостоятельных и эффективных игроков в регионе.