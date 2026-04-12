На бульваре испортили участок с цветочными насаждениями

В Приморском национальном парке поврежден участок с цветочными насаждениями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", в некоторых местах тюльпаны были вырваны с корнем, а на других участках сломаны.

Жители столицы отмечают, что увиденная картина вызвала у них чувство сожаления.

Сотрудник Управления Приморского бульвара Акбер Нагизаде заявил, что подобные случаи вызывают серьезное общественное осуждение.

По его словам, это не только наносит ущерб эстетическому виду территории, но и вызывает недовольство граждан.

