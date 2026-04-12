Азербайджанский теннисист вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Азербайджанский игрок в настольный теннис Нихад Мамедов вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен национальной сборной установил рекорд в спортивном комплексе "Шуа". Мамедов обновил мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальнего расстояния.