Азербайджанский теннисист вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Азербайджанский игрок в настольный теннис Нихад Мамедов вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен национальной сборной установил рекорд в спортивном комплексе "Шуа". Мамедов обновил мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальнего расстояния.
Предыдущий результат принадлежал представителю Турции Осману Гюрджю - 16,70 метра. Азербайджанский спортсмен сумел выполнить подачу с расстояния 17 метров, превзойдя достижение.
