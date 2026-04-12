Орбан поздравил лидера партии "Тиса" с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах.

Как передает Day.Az, об это Мадьяр написал на своих страницах в социальных сетях.

"Премьер-министр Орбан поздравил нас с победой на выборах по телефону", - написал он.

Отметим, что сегодня в Венгрии состоялись парламентские выборы. Избирательные участки работали с 06:00 (08:00 по бакинскому времени) до 19:00 (21:00) по местному времени.

По итогам обработки 53,45 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 136 из 199 мест в парламенте, Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" - 56 мест, а партия "Наша родина" - 7 мест.