Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии организацией Сороса
Глава компании Tesla Илон Маск сделал резкое заявление по итогам парламентских выборов в Венгрии.
Как передает Day.Az, Маск прокомментировал публикацию сына Джорджа Сороса - Алекс Сорос - в социальной сети X.
"Организация Сороса захватила Венгрию", - написал Маск, отвечая на заявление Алекса Сороса о том, что венгерский народ "вернул себе страну".
Отметим, что сегодня в Венгрии состоялись парламентские выборы. Избирательные участки работали с 06:00 (08:00 по бакинскому времени) до 19:00 (21:00) по местному времени.
Явка на этот раз оказалась рекордной за всю историю страны. К 18:30 по местному времени (20:30), то есть за полчаса до закрытия участков, она составляла 77,80%. Это более чем на 8 процентных пунктов больше, чем на прошлых выборах в 2022 году.
По итогам обработки 98,93 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получила 138 из 199 мест в парламенте, Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" - 55 мест, а партия "Наша родина" - 6 мест.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре