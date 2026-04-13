Гороскоп на 13 апреля

Сегодня звезды гороскопа обещают наделить вас большим творческим потенциалом, интуицией и яркими заразительными эмоциями, причем поступки окружающих будут продиктованы не столько логикой, сколько эмоциональными аргументами, вроде "хочу" - "не хочу". Из-за этого оказаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман сегодня очень даже возможно. Кроме того, велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня с самого утра Овен будет находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для него покажется непротивление обстоятельствам. При этом Овен будет необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне мог бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то ему не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, сегодня будет мирно уживаться в Овне с полным нежеланием действовать.

Телец

Даже если вы не творческий человек, сегодня сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Тельца его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Тельцу много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Близнецы

Сегодня в голову Близнецов придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на их карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, сегодня Близнецам очень не помешает держать нос по ветру - может запахнуть деньгами!

Рак

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить Раку возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Рака обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию - она сегодня будет у вас на высоте!

Лев

Сегодня главной силой Льва станут его слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Лев будет буквально терроризировать окружающих. А его умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самому же Льву при этом будет казаться, что ничего необычного в его поведении нет, а играть на чувствах окружающих - дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Дева

Сегодня в течение дня настроение Девы будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Девы в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на сегодня, Деве тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Весы

Сегодня у Весов может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у них раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато сегодня у Весов чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Скорпион

Сегодня Скорпиона может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Скорпион сегодня будет реагировать вдвойне остро.

Стрелец

Сегодня Стрелец постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов сегодняшний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Стрелец рискует зациклиться на них на несколько дней.

Козерог

Сегодня день у Козерога будет буквально переполнен общением, а также всякого рода недоразумениями. Ну а причиной этих недоразумений станет непоследовательность самого Козерога. В этот день ему не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто его то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Козерог не обратил бы внимания, сегодня может неожиданно увлечь его, тем самым нарушив все его планы на день.

Водолей

Сегодня у Водолея проснется особое чутье на все прекрасное - прежде всего, на деньги. Вероятность найти сегодня если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Водолея приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате - он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Водолею надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар. И осторожнее с тратами! Сегодня на радостях вы рискуете потратить гораздо больше, чем найдете!

Рыбы

Сегодня граница между "надо" и "хочу" станет для Рыб совсем уж зыбкой. Им захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Рыбам не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий - у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в их пользу.