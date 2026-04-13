"Галатасарай" потерял очки в матче с "Коджаэлиспором"

В матче 29-го тура турецкой Суперлиги "Галатасарай" на своем поле принял "Коджаэлиспор". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, стамбульский клуб открыл счет на 30-й минуте благодаря удару головой Сане. Во второй половине встречи гостям удалось отыграться: на 72-й минуте отличился Бруно Петкович.

После этого матча "Галатасарай" с 68 очками продолжает лидировать в чемпионате, однако отрыв от идущего вторым "Фенербахче" сократился до двух очков. "Коджаэлиспор", имея в активе 35 баллов, сохранил за собой восьмую строчку турнирной таблицы.

В других матчах дня "Коньяспор" разгромил "Фатих Карагумрук", а "Гезтепе" и "Касымпаша" выдали результативную ничью - 3:3.