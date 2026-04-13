Лондон и Париж будут работать над возобновлением судоходства в Ормузском проливе

Великобритания и Франция вместе с другими странами будут работать над возобновлением судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам его телефонного разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

"Они согласились со стратегической важностью Ормузского пролива для глобальной торговли и энергетических поставок и с необходимостью работать с широкой коалицией партнеров для защиты свободы навигации", - говорится в заявлении.

12 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВМС США и других стран начинают блокаду Ормузского пролива. Телеканал Sky News сообщал, что Великобритания не будет принимать участие в военной миссии США.