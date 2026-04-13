Хорошая новость для желающих получить ипотеку

В последние несколько недель лимиты по ипотечным кредитам вновь открываются из-за отказов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, граждане могут ежедневно в 18:30 заходить в свои личные кабинеты и проверять доступные лимиты по банкам. По последним наблюдениям, в отдельные дни лимиты по нескольким банкам оказываются активными.

Одной из главных проблем является то, что заранее неизвестно, в каком банке и какой объем средств остался. Поэтому при подаче заявки не рекомендуется выбирать максимальную сумму. Отмечается, что вместо указания максимума - 150 тысяч манатов по обычной ипотеке и 100 тысяч манатов по льготной - выбор меньшей суммы может повысить шансы на получение лимита.

Сообщается, что при первой попытке в системе еще возможно сделать выбор, однако за короткое время лимиты быстро исчерпываются. При повторной проверке средства, как правило, уже заканчиваются. В связи с этим гражданам рекомендуется действовать оперативно.

Тем, кто не смог воспользоваться процессом, остается дождаться ипотечных лимитов, которые будут выделены в следующем году.