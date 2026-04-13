Ученые представили концепцию "метамашин"

Исследователи разрабатывают новый класс модульных роботов - так называемые "метамашины", состоящие из автономных роботизированных блоков.

Как передает Day.Az, каждая часть такой системы сама по себе является отдельным роботом, что позволяет всей конструкции сохранять работоспособность даже при повреждении отдельных элементов.

По замыслу разработчиков, это делает машины более устойчивыми и потенциально способными к адаптации и "эволюции" в сложной среде.