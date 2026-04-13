Исторический момент: стартовала подписка на акции PASHA Bank!

PASHA Bank объявил о начале подписки на акции в рамках первичного публичного размещения (IPO). Акции уже доступны для всех.

Официальное заявление было сделано представителями Банка на пресс-мероприятии, состоявшемся 13 апреля 2026 года в Баку.

Период подписки продлится с 13 апреля по 12 мая 2026 года. В рамках размещения инвесторам предлагается 932 926 обыкновенных именных акций, что соответствует 5% уставного капитала Банка. Цена одной акции установлена на уровне 55 AZN. Минимальный объем заявки составляет 1 акция, верхний лимит не установлен. На денежные средства, внесенные для участия в подписке, начисляется доход в размере 5% годовых на период размещения. Размещение осуществляется через Бакинскую Фондовую Биржу.

Инвесторы могут принять участие в IPO посредством платформ и мобильных приложений PASHA Bank, Birbank Invest, а также через ведущего андеррайтера PASHA Capital, ABB Invest, Unicapital и Leobank. Офлайн-участие доступно в филиалах PASHA Bank, Kapital Bank и Unibank, а также в офисе PASHA Capital.

Открывая мероприятие, член Правления PASHA Bank, главный финансовый директор Мурад Сулейманов подчеркнул, что IPO является важным этапом стратегического развития Банка. "Как финансовый институт, ориентированный на прозрачность, устойчивость и создание долгосрочной стоимости, мы рассматриваем этот шаг как стратегически важный. Мы стремимся поделиться ценностью, созданной за годы совместной работы с нашими клиентами и партнерами, с более широкой аудиторией. Также мы рассматриваем IPO как реальный вклад в развитие рынка капитала в стране. Расширение доступа к инвестиционным возможностям является для нас важным приоритетом", - отметил Сулейманов.

В рамках мероприятия также выступили председатель Правления Бакинской Фондовой Биржи Руслан Халилов, председатель Правления PASHA Capital Джейхун Гаджиев, главный директор Unicapital Вугар Намазов и генеральный директор ABB Invest Надир Бабазаде, поделившиеся своим мнением о значении данной инициативы для развития рынка капитала страны.

Размещение будет осуществляться в соответствии с очередностью, указанной в эмиссионном проспекте. Для получения дополнительной информации посетите сайт ipo.pashabank.az.

Отметим, что развитие ненефтяного сектора, финансирование реального сектора и диверсификация экономики является стратегическими приоритетами PASHA Bank. Помимо Азербайджана, Банк осуществляет деятельность в Грузии и Турции.