В Турции произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,7. Подземные толчки произошли у побережья Антальи на глубине 16,17 км.