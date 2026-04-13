В Турции произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,7.

Подземные толчки произошли у побережья Антальи на глубине 16,17 км.