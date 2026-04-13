В Азербайджанской баскетбольной лиге стартует плей-офф

В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня стартует стадия плей-офф.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.

В 17:00 "Нефтчи" встретится с "НТД". Второй матч пройдет в 20:00 - "Орду" сыграет против "Гянджи".

Обе встречи состоятся в Бакинском дворце спорта.