Какой будет погода завтра в Азербайджане?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, местами возможны периодические дожди. Днем осадки прекратятся.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +10°, днем от +14 до +17°. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, к вечеру они постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +9°, днем от +14 до +19°, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 0 до -3°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az