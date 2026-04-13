https://news.day.az/society/1827510.html

Минобороны Азербайджана предупредило население

13-17 апреля на территории Агдеринского района будут утилизированы боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. "Призываем население не паниковать из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет", - отметили в Минобороны.