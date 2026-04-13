В Иране сделали предупреждение США

США не смогут осуществить военно-морскую блокаду на фоне угроз президента Дональда Трампа закрыть Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X военный советник Верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

"Америка, как и в случае с историческим провалом при попытке открыть Ормузский пролив против Ирана, обречена на поражение и в морской блокаде", - подчеркнул он.

Резаи добавил, что вооруженные силы страны "не дадут США такого разрешения" и обладают "крупными нетронутыми рычагами" для противодействия любым угрозам.

"Иран - не то место, которое можно заблокировать твитами и фантастическими планами!" - подытожил он.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.