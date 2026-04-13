Связанный с зарядкой смартфонов миф опровергли

Современные смартфоны сразу после покупки не нужно разряжать и заряжать на 100 процентов. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты объяснили, что в сознании многих пользователей смартфонов укрепился миф о том, что новый смартфон нужно полностью разрядить, а потом зарядить на 100 процентов. Таким образом батарея устройства якобы будет служить дольше. Авторы отметили, что это действие в отношении современных телефонов не имеет смысла.

В материале говорится, что аккумуляторы телефонов раньше действительно имели так называемую память, и после покупки устройству нужно было "показать" реальную емкость батареи. Такая особенность была связана с никель-кадмиевыми аккумуляторами, которые уже перестали использоваться.

Современные литий-ионные батареи не подвержены эффекту памяти, что позволяет им быть более эффективными и долговечными. "Они могут сохранять 80 процентов своей емкости даже через несколько лет, что делает их более подходящими для портативных устройств", - отметили специалисты.