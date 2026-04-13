Биткоин упал в цене

За последние сутки на рынке криптовалют наблюдается снижение по основным активам.

Как передает Day.Az, общая рыночная капитализация уменьшилась на 0,46% и составила 2,42 трлн долларов.

Цена ведущей криптовалюты, Bitcoin, снизилась на 0,74% и достигла 70 962 долларов. Однако за последнюю неделю стоимость биткоина выросла на 2,64%.

Среди других криптовалют из первой десятки Ethereum подешевел на 0,92%, до 2 192 долларов, а BNB вырос на 0,14%, до 595 долларов.

В то же время, Bitcoin Cash прибавил 0,42%, достигнув 425 долларов, а Monero подорожал на 2,25%, до 347 долларов.

Наибольший рост за последние сутки продемонстрировал Zcash, увеличив свою цену на 0,87%, а за неделю - на 43,39%.

В то же время, цена Bittensor снизилась на 1,15% за сутки и на 18,49% за неделю.

Особое внимание также привлекли токены, обеспеченные золотом. Цена PAX Gold снизилась на 0,29%, составив 4 700 долларов, а Tether Gold потерял 0,29% и стоит 4 691 доллар.