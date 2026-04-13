В Каспийском море произошло еще одно землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы 12 апреля в 23:45 по местному времени. Очаг залегал на глубине 32 километров.
Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,6.
