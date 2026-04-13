Эчмиадзин - между алтарем и кинжалом

Автор: Лейла Таривердиева

Эчмиадзин возмутился предвыборной программой партии Пашиняна.

Армянской церкви очень не понравилось, что правящая партия включила в программу переизбрание католикоса. Такая линия, говорится в заявлении Эчмиадзина, противоречит интересам армянства, ставит под угрозу национальные ценности и подрывает духовную безопасность. А еще ААЦ заявляет, что церковь не должна становиться предметом политических спекуляций.

Странно слышать такое от духовной структуры, которая сама уже не одно столетие занимается политическими спекуляциями, активно вмешивается в политику и, находясь за кулисами, вершит делами армянства. Как говорится, назвался груздем - полезай в кузов. Армянская церковь является политической структурой и не должна удивляться, что с ней обходятся соответственно.

Все беды армян - это результат политических партий, разыгрываемых церковью. И то, что армянство рассеяно по миру, связано не только с отсутствием государственности, но и с политикой церкви. Это был план постепенного захвата мира. Армянство, следуя сценарию Эчмиадзина, растеклось по всем континентам, создавая повсюду свои очаги, притягивая в новую среду обитания свои нарративы и свои интересы. Все это цементировалось слезами и мифами, жалостливыми сказками и тюркофобией, которой всегда было пропитано западное и российское общество. Там, где появлялись армянские общины, обязательно появлялись и церкви. Так весь мир оказался застроенным армянскими церквями. А там, где церковь, там, как известно, автоматически образуется "исконная" армянская земля. Это политика, сформировавшаяся после того, как армяне были выбраны инструментом экспансии в регион, и вытекающая из благодарности держав за оказанные услуги.

Все вопросы армянства решала до последнего времени церковь. Священники проводили политические переговоры, заключали договора, закручивали политические интриги. ААЦ сталкивала народы, провоцировала кровопролития, чтобы добыть для армянства очередной кусок чужой земли. Под сенью церковных стен задумывались страшные сценарии. Карабахский конфликт тоже был задуман в Эчмиадзине при участии диаспоры. Все это делалось якобы ради интересов армянского народа, лишенного четкого представления о своем происхождении и не имевшего национальной государственности. Церковь взяла на себя роль поводыря своей незрячей паствы и фактически подвела ее к пропасти. Нынешние власти Армении сумели в какой-то степени приостановить этот "крестный ход". Теперь Пашинян хочет развернуть его в правильном направлении, однако сопротивление очень велико.

Надо сказать, что ААЦ была обособленной политической фигурой даже в советские атеистические времена, и в делах, касающихся армянства, подменяла собой партийные органы. Помятуя о щедрых территориальных дарах от царской России, Эчмиадзин старался, чтобы поток презентов не останавливался. И ему это удавалось.

После Второй Карабахской войны, когда правительство Пашиняна перешло к более жесткому давлению на ААЦ, в армянских СМИ стали появляться любопытные архивные материалы, призванные продемонстрировать армянам заслуги церкви. У националистов эти публикации вызывали слезы благодарности. О реакции нормальных людей, к сожалению, ничего неизвестно.

В СМИ были опубликованы письма, в мае 1956 года адресованные католикосом всех армян Вазгеном I председателю Совета Министров СССР Николаю Булганину. Два письма были направлены друг за другом, и вскоре Булганин принял Вазгена. О чем говорилось, не сообщалось, однако по содержанию писем католикоса нетрудно представить, какие вопросы обсуждались. На этой встрече расписывался сценарий дальнейшего вытеснения из региона коренных народов для освобождения пространства для армянства.

В первом письме Вазген поведал об "удручающем" положении армян в советских республиках, особенно в Азербайджане и Грузии. Католикос утверждал, что в Азербайджане проживает "более полумиллиона армян" (серьезно?), но там всего две церкви. В Карабахе, который, судя по всему Вазген Азербайджаном не считал, - только одна. Претензии есть и к Грузии, где у "более 400 тысяч армян" только четыре церкви.

Во втором письме Вазген I перешел уже непосредственно к главному. Католикос предложил присоединить некоторые районы Азербайджана и Грузии к Армянской ССР, мотивируя это требованиями армян диаспоры, которые мечтают переехать на "историческую родину", но которым, как надо понимать, мешает присутствие азербайджанцев и грузин. Чтобы зажить "единой национальной жизнью", им требовалась мононациональная среда.

Указанные письма - это не фейк, а реальные документы, хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве Армении.

Все, на что жаловался Вазген советскому правительству, не нравится диаспоре, в то время как армянство души не чает в России. Зарубежные армяне, пишет Булганину католикос, "надеются, что благосклонным Советским Правительством будут созданы необходимые условия в земельном (территориальном), экономическом и жилищном отношении для их возвращения на Родину с тем, чтобы воссоединиться со своими родными братьями на родной земле". Для этого негодяй предлагает составить программу репатриации, в рамках которой ежегодно в Армению будут перебираться 30-40 тысяч армян, "естественно, предоставляя им соответствующую территорию и работу".

И в завершение письма глава армянской церкви указывает, ради чего должны прислушаться к его воззваниям: "Насколько сильным будут в Закавказье армянский народ и Армения, настолько будет обеспечена безопасность южных границ нашей Великой Родины".

В 1956 году глава преступной церкви захотел еще раз попытать счастья. Процесс депортации азербайджанцев, объявленный советским правительством в 1948-1950 годах, не привел к полному "очищению" Армении от коренного населения из-за смерти Сталина. Армяне диаспоры же, в рамках этой программы заселявшиеся на земли азербайджанцев, вскоре начали бежать обратно в свои америки и франции. Кавказ никогда не был "землей обетованной" для армян, но Эчмиадзин сделал вторую попытку. И не последнюю.

Продолжить массовую депортацию коренного населения Армении в 50-60-е Эчмиадзину не удалось, зато в тот период в СССР родились мифы о "геноциде 1915 года" и "Эребуни" (ну, помните - Ереван старше Рима). Обещая Кремлю "обеспечение безопасности южных границ", церкви время от времени удавалось достигать своих целей - территория советской Армении увеличивалась, а Азербайджана - сокращалась. Армяне в Карабахе получали все больше льгот и негласных прав. К началу конфликта они уже не считались с центральными властями, опираясь на поддержку Эчмиадзина, у которого всегда были свои люди в Москве. С приходом к власти Горбачева работать стало еще легче.

Армянская церковь благословляет кровопролитие в этом регионе уже двести лет. События в Сумгайыте были организованы с участием Эчмиадзина. Католикос Вазген лично благословил армян на провокацию. А когда у него спросили, "как же быть с тем, что при этом погибнут некоторые армяне?", он ответил: "Ну, что ж, пусть они будут жертвой за великий армянский народ".

Так же глава Эчмиадзина принес в жертву безумной идее армян, проживавших в других городах Азербайджана. Согласно опубликованным в СМИ материалам, в марте 1988 года дьякон армянской церкви в Баку Давитян посетил Эчмиадзин, где был принят католикосом всех армян Вазгеном I и другими священнослужителями. У Давитяна спрашивали, почему бакинские армяне сохраняют нейтралитет. А когда тот сказал, что это может отрицательно сказаться на их положении, ему заявили: "ничего страшного, ими можно и пожертвовать".

И пожертвовали.

В изданной в 1992 году книге Юрия Помпеева "Кровавый омут Карабаха" приведена пронзительная история семидесятилетнего бакинского армянина Гаврила Петояна, который не смог перенести позора и покончил с собой, выбросившись с балкона восьмого этажа. Это произошло в августе 1989 года. В кармане мужчины была найдена записка, в которой говорилось: "В своей смерти я обвиняю армян-экстремистов н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶г̶о̶ Карабаха и Армении. Читаю в газетах, а также в передачах на телевидении и радио, сколько бед и несчастия они принесли азербайджанскому народу. Меня мучают бессонные ночи. Я все время думаю об этом и не могу перенести такого позора. В знак протеста приношу себя в жертву. Петоян Г.И".

То, что армяне были вынуждены покинуть Баку, где прекрасно, спокойно, комфортно и безопасно жили, виноват Эчмиадзин, его преступные католикосы. Все претензии армян должны адресоваться туда, а не Азербайджану.

И, кстати, насчет полумиллиона армян, якобы проживавших в Баку, Вазген Булганину наврал, как и обо всем другом. Глава советского правительства, конечно же, знал это, но такой расклад был выгоден и Москве, так как армянство рассматривалось как инструмент давления на Турцию и могло пригодиться в любой момент.

Так что Эчмиадзин не должен обижаться на Никола Пашиняна. Армянская церковь - это политическая организация, и обходятся с ней соответственно. ААЦ ждут и другие сюрпризы в случае победы партии Пашиняна. После изменений в Конституции она лишится своего особого статуса. Это негласный статус государства в государстве. Эчмиадзин - это теневое правительство, институт, не дающий покоя армянскому народа, толкающий его к недостижимым целям.

Вазген I уже отправился в преисподнюю, на его место пришел другой преступник - Гарегин II. Нынешний католикос продолжает дело своего предшественника. Сегодня, когда идет в позитивном русле мирный процесс, этот преступник пытается вернуть к жизни так называемое карабахское движение. Если не возродить идею "миацума", церковь может потерять свое влияние на массы. Сотни лет она поддерживала его за счет внушения массам кровожадных надежд. Пашиняну удалось в какой-то степени перерезать эту пуповину, хотя это привело к снижению его рейтинга и к физической угрозе жизни.

Изменения правил игры между государством и Эчмиадзином позволят армянскому народу и региону в целом облегченно вздохнуть. Если изменений не произойдет, Эчмиадзин в своем прежнем статусе останется угрозой миру и стабильности на Южном Кавказе. Потому что сказанное в посланиях Вазгена главе советского Совмина находится в повестке сегодняшних реваншистских сил, желающих региону новых бед.