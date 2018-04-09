Армянские церкви Баку - сказки и мифы саргсяновского агитпропа - ПОДРОБНОСТИ

Старожилы Баку очень удивятся, узнав, что в нашей столице, оказывается, имелось пять действующих армянских церквей, а одна аж восходит к XVII веку.

Такой новостью порадовал своих читателей Sputnik Армения. Издание постаралось создать впечатление, будто бы до начала карабахского конфликта в Баку существовало пять армянских храмов, четыре из которых были злостно уничтожены "азербайджанскими вандалами" и только одному из них повезло превратиться в библиотеку. Азербайджанцы, мол, сохранили ее для демонстрации своей толерантности.

Непосвященный в тему читатель, конечно же, проникнется праведным гневом. Однако дело в том, что снесены они были атеистическим коммунистическим режимом в 30-е годы прошлого века, наряду с сотнями мечетей. Кстати, в 30-е же годы был снесен величественный Александро-Невский собор, но никому же не придет в голову обвинять в этом "азербайджанский вандализм".

Еще более интересна ситуация с той самой, четырехсотлетней церковью, останки которой можно увидеть на территории Ичеришехер до сих пор. Армянское издание датирует ее XVIII веком, в других источниках в Интернете можно прочитать о XVII веке. В общем, армянская пропаганда никак не определится, насколько следует удревнить постройку конца XIX века, чтобы фальсификация принесла больше пользы. Намерения, мотивы и география "размещения" данной церкви вполне понятны. Во-первых, говорить об армянской церкви возрастом четыреста лет за пределами Ичеришехер было бы смешно, так как город в тот период ограничивался крепостью. Во-вторых, столь древняя церковь именно в Старом городе могла бы послужить "доказательством" армянского происхождения Баку, на который претендуют наши соседи (впрочем, и не на него одного).

Правда же в том, что ни в XVII, ни тем более в XVIII веках никакой необходимости в армянской церкви в Баку не было за отсутствием тут самих армян. Армяне стали селиться в Баку только после падения Бакинской крепости и захвата города войсками Российской империи. А данное сооружение было возведено чуть более сотни лет назад. Причем, местное население и власти были против, но армяне добились своего, действуя через российские власти, и вырвали таки разрешение на возведение храма. Однако церковь так и не заработала - местное население не позволило. А в советское время она была превращена в ресторан.

Армянский агитпроп сознательно замалчивает такие "мелочи", чтобы создать неправильное впечатление об азербайджанском народе. Хотя, как говорится, чья бы корова мычала... С начала армянской экспансии на ныне занимаемых Арменией территориях, а в последнюю четверть века и в оккупированном Карабах были сравнены с землей сотни мечетей. Мы уже не говорим о тысячах стертых с лица земли памятников азербайджанской истории и культуры.

А теперь о церкви на улице Низами, на площади Фонтанов. После 30-х годов она осталась единственной действующей армянской церковью. Старшее поколение прекрасно помнит, что церковь и в советские годы имела полную свободу действий. В отличие от мусульманских и даже русских православных храмов. Армянское население города не имело никаких ограничений в отправлении своих обрядов и богослужений, крестило здесь детей, устраивало венчания, в то время как "кебин" совершался верующими азербайджанцами чуть ли не подпольно.

Стараясь придать армянской церкви какую-то особую значимость, издание рассказывает о том, что сюда заходили поставить свечи и азербайджанки. Но этот факт говорит лишь о природной толерантности азербайджанского народа и никак не может помочь армянской пропаганде. Азербайджанцы даже приводили сюда детей на новогодние елки. Пока не начался карабахский конфликт, у истоков которого стояла та самая Армянская церковь.

Что же касается того, что армянская церковь является "главной достопримечательностью" Баку... Автор материала в Sputnik снова сделала неправильные выводы из пары-тройки отзывов туристов. Конечно, туристы вполне могли быть потрясены увиденным, потому что если послушать армянскую пропаганду, то в Азербайджане живут сплошь звери и вандалы, занятые только розыском и уничтожением армянских следов. Туристы, конечно, удивились, увидев в самом центре Баку армянскую церковь в полной сохранности, причем служащую не хлевом, как, например, азербайджанские мечети в оккупированном Карабахе - а книгохранилищем.

Да, удивиться есть чему. Как рассказал нам директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов, сегодня в этой церкви хранятся сотни армянских книг, в том числе средневековых.

"Армянское издание сокрушается по поводу армянской церкви, которая отреставрирована за счет азербайджанского государства, находится в полном порядке и сегодня служит книгохранилищем. В ней находится богатая библиотека армянских книг, в том числе средневековых. Конечно, в связи с конфликтом там служба не идет. В то же время, неоднократно раздавались призывы от различных общественных деятелей нашей страны о возобновлении работы армянской церкви, и, скажу даже больше - вопрос сегодня рассматривается, он все еще актуален. Другое дело, что в сложившихся условиях решить его не так уж просто", - сказал историк.

По мнению Ризвана Гусейнова, разговоры об армянской церкви в Баку в СМИ и экспертных кругах соседней страны лживы и однобоки. Потому что при этом не вспоминается о десятках мечетей и караван-сараев того же Еревана, которые были разрушены до основания. Ереванская крепость, полностью стерта с лица земли. Это ли не вандализм?

"Эта пропаганда направлена на оболванивание собственного общества и мира. Но сегодня это практически невозможно - интернет не позволит. Сегодня уже хорошо известно, кому принадлежал Ереван и другие территории, и когда там появились армяне. Возьмем хотя бы известную азербайджанскую "Голубую мечеть", которую армянская сторона в пропагандистских целях, дабы не показаться не толерантной перед исламским миром, передала Ирану в качестве "персидского наследия", и там сейчас находится так называемый культурный центр. Еревану нужно играть в толерантность перед исламским миром, так как оттуда идут гранты и кредиты, там базируется большая и богатая армянская община", - отметил азербайджанский историк.

По мнению нашего собеседника, в отличие от Азербайджана, в Армении ситуация с толерантностью всегда была плачевной. И это проявляется не только в религиозной сфере. В качестве примера историк предложил рассмотреть ситуацию с русским языком, который стал в этой стране объектом ненависти и репрессий. Из самих же армянских источников хорошо известно, что армянские дети не имеют права учиться в русском секторе. Учиться в немногочисленных классах русского сектора разрешено только тем, у кого один из родителей не армянин. Это и есть настоящий расизм, который сегодня внедряют в практику в Армении, выбрав его одним из принципов развития армянского народа...

Напоследок заметим, что азербайджанская сторона не только отреставрировала армянскую церковь в Баку, но и не предприняла попыток изменить ее историю. Армянские же националисты растеряли все остатки достоинства, фальсифицируя историюпоследнего мусульманского, азербайджанского культового сооружения на территории нынешней Армении - "Голубой мечети" в Ереване. Им показалось мало отдать азербайджанскую мечеть иранской стороне, они так же планируют представить ее в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве "персидского наследия".

Как резонно заметил ранее в беседе с "Интерфакс-Азербайджан" завсектором Администрации Президента Азербайджана, политолог Фуад Ахундов, данные планы властей Армении, помешанных на деазербайджанизации своей истории, в очередной раз с завидным упорством демонстрируют историческую безграмотность армянского эстеблишмента. "В центре Баку стоит армянская церковь, построенная в 1861 году. Учитывая подход армянских властей к национальной идентификации мечети в Ереване, с таким же успехом, армянская церковь в Баку должна считаться российской, а совсем не армянской, так как она была построена в период Российской империи. А это уже полный абсурд", - сказал Ф.Ахундов.

Полный, окончательный и бесповоротный абсурд.

Зульфугар Ибрагимов