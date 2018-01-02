Чужие храмы и фальшивая история: все, чем может гордиться армянская пропаганда - ПОДРОБНОСТИ

В первые дни наступившего года в Армении много вспоминают о "достижениях". Занимаются этим и на оккупированных территориях Азербайджана. Сепаратистский режим тоже приписывает себе всевозможные "подвиги", отчитывается не только о неудачных попытках поддержать нежизнеспособное образование, но и фактически о разрушении исторического наследия истинных хозяев этих территорий. Речь об азербайджанском и албанском культурно-историческом наследии. Докладывая о "реставрации", "раскопках" и тому подобном, марионеточный режим Ханкенди фактически расписывается в крупном преступлении против общечеловеческих ценностей, коими является культурное наследие народов.

В этой связи некоторые сегодня в Армении вспоминают скандал, разгоревшийся несколько лет назад в связи с "реставрацией" скончавшимся недавно в российской тюрьме Левоном Айрапетяном знаменитого памятника албанской архитектуры - древнего храма Гандзасар, находящегося на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Главный финансист сепаратистов Айрапетян затеял ремонт и перестроил храм так, как выгодно армянству. Правда, сделал это без разрешения сепаратистского режима, действуя, видимо, из тех соображений, что кто платит, тот и заказывает музыку. Так что скандал разгорелся только по этой причине, а не потому, что исторический памятник, не имеющий отношения к армянской истории, потерял свой первозданный вид.

А каким был албанский Гандзасар до вмешательства армянских вандалов? И как получилось, что храм оказался в руках армянской церкви?

Интересные подробности на этот счет можно узнать из статьи директора Центра истории Кавказа, старшего научного сотрудника Института права и прав человека НАН Азербайджана Ризвана Гусейнова, опубликованной не так давно в журнале "IRS-Наследие".

Как пишет Р.Гусейнов, в XVII-XVIII вв. между албанским Гандзасарским патриархатом и армянским Эчмиадзинским католикосатом шла ожесточенная борьба за власть и влияние на паству. При этом, Эчмиадзин использовал все методы, чтобы подчинить себе слабеющий Гандзасарский престол Албанской церкви. Армянские церковники, впервые поселившиеся в XV веке в Учкилиса (Эчмиадзине) с дозволения азербайджанских правителей Ак-Коюнлу, постепенно значительно окрепли и всячески теснили Албанскую церковь.

Албанские патриархи Гандзасара (расположен в ныне оккупированном армянскими ВС Кельбаджарском р-не Азербайджана и сегодня полностью арменизирован) долго боролись с Эчмиадзином, а когда все-таки на некоторое время были вынуждены подчиниться, это вызвало серьезные волнения среди албанского населения Карабаха, не желавшего становиться паствой Армянской церкви Эчмиадзина. В результате группа албанских церковников создала недалеко от Гандзасара новую албанскую резиденцию в монастыре "Трех Младенцев", где выбрала своего патриарха. Монастырь "Трех Младенцев" вел борьбу с Армянской церковью Эчмиадзина и с Гандзасарской патриархией, ставшей зависимой от Эчмиадзина. Относительно этих событий, в предисловии к переводу "Джамбра", армянский историк П.Т. Арутюнян отмечает: "Гандзасарский престол с 40-х годов XIII в. до конца XVIII в. находился в руках хаченских феодалов Хасан-Джалалянов и вел самостоятельную, независимую от Эчмиадзина политику вплоть до 30-х годов XVII в., до перехода Эчмиадзина в руки патриархов - выходцев из Сюнийской пустыни.

Тогда гандзасарские патриархи признали первенство Эчмиадзина и выразили готовность подчиняться ему. Этому способствовали также волнения среди населения, которые усилились и приняли наиболее острый характер в конце XVII в., когда в Карабахе, недалеко от Гандзасара, появился новый, самозванный патриарх, объявивший престольным центром монастырь "Трех младенцев"...".

Армянский писатель XIX века Раффи (Акоп Мелик-Акопян) в своем труде "Меликства Хамсы", относительно Гандзасара писал: "Известно, что католикосат Агванка существовал на протяжении пятнадцати веков, начиная от времен Григориса (внук святого Григора Просветителя - Р.Г.) до 1828 года. Резиденцией католикосам служили различные монастыри страны Агванк, а в последнее время - монастырь Гандзасар в провинции Хачен Карабаха".

"Не следует забывать, что епархией католикосата Агванка являлся не только Карабах, но и Гандзак, Шемаха, Нуха, Дербент и другие провинции".

Раффи писал о карабахских христианах: "Этот народ привык жить независимо от Эчмиадзина, иметь свое особое духовное правление, каким был на протяжении веков при католикосах Агванка".

В начале XIX века Армянская церковь, заручившись поддержкой России, смогла добиться упразднения Албанской Автокефальной Церкви и передачи всех албанских храмов, архивов и паствы в руки Эчмиадзина. Раффи описывает тяжелую борьбу, которая разыгралась между албанскими католикосами, с одной стороны, и армянским католикосом, с другой:

"Вскоре после возвращения католикоса Саргиса в Гандзасар между ним и Эчмиадзином возник новый спор. Причиной его было тщеславие католикоса... Во время своего пребывания в Грузии отправился в Эчмиадзин, где дал обещание не пользоваться титулом и печатью католикоса, а удовлетвориться титулом и печатью архиепископа... Но сразу же после возвращения в Карабах он вновь стал называть себя католикосом Агванка и пользоваться католикосскими правами... Из Эчмиадзина потребовали, чтобы он выполнил данное им обещание, но он не только игнорировал это требование, но, прибегнув к защите преемника Ибрагим-хана Мехти-хана, объявил себя полностью независимым от Эчмиадзина. Эта междоусобица продолжалась целых три года, до тех пор, пока высшее духовное управление Эчмиадзина с помощью русских властей принудило в 1815 году Саргиса отказаться от титула католикоса и принять титул митрополита с правами архиепископа. Так завершилась история католикосата Агванка, восходящая к временам Григориса - внука Просветителя".

Из вышеприведенного текста становится ясно, что армянские церковники, заручившись поддержкой русского самодержавия, смогли свергнуть Албанского католикоса. То есть, армянский причт Эчмиадзина, пользуясь непосредственной поддержкой Святого Синода Русской Православной Церкви (РПЦ), фактически заставил Албанского католикоса Саргиса отречься от власти в пользу нового католикоса армян. Также Эчмиадзин с помощью русских властей принудил в 1815 году Саргиса отказаться от титула католикоса и принять титул митрополита с правами архиепископа. Именно здесь кроется разгадка того, каким образом армяне упразднили Гандзасарский католикосат в пользу Эчмиадзинского и стали по совместительству "древними" жителями Карабаха.

Несмотря на просьбы албанского патриарха, самодержавие осуществило переподчинение албанских церквей Эчмиадзину ввиду того, что и те, и другие исповедовали армянское григорианство. Российские власти игнорировали тот факт, что прихожанами Армянской церкви и Албанской церкви являлись совершенно разные народы. После этого начался бунт, возглавленный албанским патриархом Израилем. В итоге самодержавие подавило бунт, албанские церкви и паства были подчинены Эчмиадзинскому католикосу, а албанский патриарх Израиль изгнан. Вскоре он скончался, после чего Эчмиадзинская церковь стала умолять самодержавие отдать ей в подчинение церкви и паству в Карабахе и Гяндже. Таким образом, армяно-хайский этнос претендовал на древнее и богатое наследие различных христианских народов Кавказа, который в народе называли "армянами" за их григорианское вероисповедание. Просьба Эчмиадзина была выполнена - руками самодержавия, Армянская церковь полностью присвоила и уничтожила наследие, храмы, культуру и народы Кавказской Албании, пишет Ризван Гусейнов.

Отметим, что Гандзасарский монастырь - это один из многих тысяч объектов культурного, духовного и исторического наследия различных народов, населявших оккупированные ныне Арменией территории в те времена, когда о существовании армян здесь даже не слышали. Выбор "правильных" хозяев в свое время позволил армянству укорениться на этих землях, после чего история народов этого региона превратилась в трагедию.

Сегодня в том же Кельбаджарском районе не осталось представителей коренного населения, и сепаратисты спокойно отчитываются о "достижениях" и подсчитывают число "спасенных" и "обнаруженных" чужих памятников.

Вандализм и фальсификации - это еще одно преступление армянских оккупантов, за которое им обязательно придется ответить. И очень скоро.

Зульфугар Ибрагимов