Стало известно о просьбе Трампа к Путину Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости его личной встречи с украинским лидером Володимиром Зеленским для обсуждения территориального вопроса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
"Когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сказал российскому президенту, что ему придется встретиться напрямую с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования, и попросил его быть реалистом", - сказано в сообщении.
