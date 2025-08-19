В Азербайджане в составе SOCAR будут созданы новые юридические лица

В Азербайджане в составе Государственной нефтяной компании (SOCAR) будут созданы новые юридические лица.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона "О лицензиях и разрешениях" и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Согласно указу, SOCAR в соответствии с законом должен до 1 января 2027 года создать в своём составе отдельные юридические лица для транспортировки, распределения, хранения, оптовой и розничной продажи, а также импорта газа, обеспечить внедрение прогрессивных принципов корпоративного управления этих юридических лиц, включая создание их наблюдательных советов, и проинформировать об этом главу государства.

Части 1-3 настоящего указа вступают в силу с 1 января 2026 года.

Глава государства утвердил закон об исполнении соответствующего указа.