Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 18 по 24 августа в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

  • Чемпионат города Баку по паделу - 21-24 августа, 19:00 (Sea Breeze);
  • Турнир по шашкам среди юношей Сабунчинского района - 22 августа, 11:00 (Дом молодежи Сабунчинского района);
  • Чемпионат страны среди юниоров и молодежи по альпинизму - 24 августа (Баку).