Спортивная афиша недели в Баку
Объявлена спортивная афиша недели города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 18 по 24 августа в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.
- Чемпионат города Баку по паделу - 21-24 августа, 19:00 (Sea Breeze);
- Турнир по шашкам среди юношей Сабунчинского района - 22 августа, 11:00 (Дом молодежи Сабунчинского района);
- Чемпионат страны среди юниоров и молодежи по альпинизму - 24 августа (Баку).
