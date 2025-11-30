https://news.day.az/politics/1798903.html Али Керимли и Мамед Ибрагим привлечены к следствию в качестве подозреваемых Вчера Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела обыск в домах председателя ПНФА Али Керимли и члена партии Мамеда Ибрагима, после чего оба были доставлены в СГБ для допроса, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По информации, они проходят следствие в качестве подозреваемых по уголовному делу, которое СГБ расследует в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.
При этом официальные обвинения Керимли и Ибрагиму пока не предъявлены.
