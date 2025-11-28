В России вводят ограничения против WhatsApp

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp в России из-за нарушения законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС Роскомнадзоре.

В сообщении говорится, что "WhatsApp продолжает нарушать" законодательство России. Мессенджер используют для проведения и организации "террористических действий на территории" РФ, "для вербовки их исполнителей", а также "для мошеннических и иных преступлений" против россиян. "WhatsApp не выполняет требования", которые направлены на пресечение и предупреждение совершения преступлений на территории страны. В связи с этим Роскомнадзор осуществляет последовательный ввод ограничительных мер в отношении мессенджера. Введение ограничений в отношении WhatsApp продолжат, сообщили в Роскомнадзоре.

В случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp полностью заблокируют в России.

"Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ", - говорится в сообщении. Ограничения вводят поэтапно, что позволяет пользователям перейти "на использование других мессенджеров". Роскомнадзор порекомендовал "переходить на национальные сервисы" и предупредил о полной блокировке мессенджера в случае, если он так и не выполнит "требования российского законодательства".