Иран применил сверхтяжелые ракеты для ударов по объектам Израиля
Иран использовал сверхтяжелые двухступенчатые ракеты Sejjil для ударов по объектам на территории Израиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави.
"Сегодня тяжелые, скоростные, двухступенчатые ракеты Sejjil были выпущены по центрам управления воздушными операциями Израиля", - приводит слова иранского военачальника государственное телевидение страны.
Подробности о результатах ударов не сообщаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре