Иран применил сверхтяжелые ракеты для ударов по объектам Израиля

Иран использовал сверхтяжелые двухступенчатые ракеты Sejjil для ударов по объектам на территории Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави.

"Сегодня тяжелые, скоростные, двухступенчатые ракеты Sejjil были выпущены по центрам управления воздушными операциями Израиля", - приводит слова иранского военачальника государственное телевидение страны.

Подробности о результатах ударов не сообщаются.