США отказались вводить новые санкции против российской нефти

США отказались вводить новые санкции против нефти из России. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az.

Отмечается, что чиновники из Европы пытались убедить Вашингтон оказывать давление на Москву на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

До этого Минфин США снял с операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта.