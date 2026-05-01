Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения двухлетнего ВНЖ

Земельный департамент Дубая упростил правила получения двухлетней резидентской визы для инвесторов в недвижимость, отменив обязательный минимальный порог инвестиций в $204 тысяч для индивидуальных собственников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Economic Times, теперь владельцы недвижимости, независимо от стоимости объекта, могут претендовать на резидентскую визу.

Для объектов, находящихся в совместной собственности, новые условия также стали более гибкими. Каждый соинвестор может подать заявку на визу, если его доля в недвижимости составляет не менее $109.000.

Кроме того, изменились требования для объектов в ипотеке и строящихся домов. Инвестор может претендовать на визу, если оплачено не менее 50% стоимости объекта или выплачено не менее $102.000.

Для оформления визы необходимо предоставить ряд документов, включая правоустанавливающий документ на имущество, паспорт, справку о несудимости и медицинскую страховку. Виза выдается на два года с возможностью продления, и инвесторы также могут спонсировать членов своей семьи для легального проживания в эмирате.