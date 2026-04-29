https://news.day.az/world/1831289.html
В США выделят $1,5 трлн на оборону
Предложенный оборонный бюджет на 2027-й финансовый год в размере $1,5 трлн позволит США обеспечить себе лидерство в сфере технологий.
Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооружённым силам.
"Бюджет в размере $1,5 трлн представляет собой исторический аванс на будущую безопасность, который обеспечит США первенство в сфере быстро развивающихся технологий", - сказал он.
