В США выделят $1,5 трлн на оборону

Предложенный оборонный бюджет на 2027-й финансовый год в размере $1,5 трлн позволит США обеспечить себе лидерство в сфере технологий.

Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Такое мнение он высказал на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооружённым силам.

"Бюджет в размере $1,5 трлн представляет собой исторический аванс на будущую безопасность, который обеспечит США первенство в сфере быстро развивающихся технологий", - сказал он.