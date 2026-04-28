https://news.day.az/economy/1830985.html
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+
Власти ОАЭ объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщила государственное информационное агентство ОАЭ WAM.
Отмечается, что такое решение было принято после тщательного анализа производственной политики страны, а также их текущих и будущих мощностей, с учетом требований национальных интересов и "стремления государства эффективно способствовать удовлетворению неотложных потребностей рынка, в то время как в краткосрочной перспективе продолжаются геополитические колебания, вызванные нестабильностью в Персидском заливе и Ормузском проливе".
