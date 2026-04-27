Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Прогнозируется усиление северо-западного ветра.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем - 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 40-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы, град, в горных районах - снег. Местами возможен туман. Западный ветер в некоторых районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az