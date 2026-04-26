В США запретили иностранные 5G-роутеры

Федеральная комиссия по связи США (FCC) утвердила новое регуляторное постановление, существенно ужесточающее правила импорта сетевого оборудования в США. Документ предусматривает запрет на ввоз новых потребительских маршрутизаторов иностранного производства, сообщает The Register, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно разъяснениям регулятора, под ограничения подпадают не только классические домашние роутеры, но и портативные устройства доступа к сети, включая мобильные точки доступа Wi-Fi, а также решения на базе LTE и 5G, используемые в бытовом сегменте. Таким образом, устройства, обеспечивающие подключение к интернету через SIM-карты, тоже включены в расширенный перечень.

При этом FCC обозначила ряд исключений. Ограничения не распространяются на смартфоны с функцией точки доступа, а также не затрагивают уже находящиеся на рынке модели. Запрет касается исключительно новых устройств, еще не поступивших в продажу. Кроме того, временно выведены из-под действия правил корпоративные решения и профессиональное сетевое оборудование.

Регулятор планирует дополнительно опубликовать перечень стран и производителей, на продукцию которых ограничения распространяться не будут. Ожидается, что приоритет получат поставщики из стран-партнеров США, тогда как оборудование китайского происхождения, вероятно, будет запрещено.