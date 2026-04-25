Прямые чартеры между Азербайджаном и Монтенегро могут запустить в этом году

Между Азербайджаном и Монтенегро в 2026 году могут быть организованы прямые чартерные рейсы.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в "X" сообщил почетный консул Азербайджана в Монтенегро Вугар Алиев.

Он отметил, что сегодня провёл продуктивную встречу с министром туризма Монтенегро Симонидой Кордич.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления туристических связей между Азербайджаном и Монтенегро и организации прямых чартерных рейсов в 2026 году.

Стороны выразили уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро и далее будет развиваться и принесет успешные результаты.