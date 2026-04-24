iPhone 17 снова скопировали

Компания Honor скопировала смартфоны Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на модели Honor 600 и 600 Pro, которые китайская корпорация анонсировала в конце апреля. Авторы отметили, что новые устройства имеют очень похожий на iPhone 17 Pro дизайн основной камеры, а еще выпускаются в оранжевом цвете корпуса. Они пришли к выводу, что Honor 600 выглядят как "iPhone для Android" и предназначены для тех, кто хочет телефон с дизайном Apple по доступной цене.

"Сходство с iPhone 17 Pro особенно очевидно благодаря тройной задней камере - у нее даже такое же расположение вспышки", - обратили внимание журналисты. Они заявили, что скопированные Honor телефоны имеют OLED-экран, мощный процессор Snapdragon 8 Elite, защиту от воды IP69K, батарею емкостью 7000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 80 ватт.

При этом Honor 600 Pro стоит примерно столько же, сколько базовый iPhone 17 - около 1000 евро. Однако iPhone 17 Pro - с которого, скорее всего, скопирован новый аппарат Honor - обходится в Европе заметно дороже.