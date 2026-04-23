В Грузии насчитывается более 1200 АЗС

По состоянию на конец 2025 года в Грузии с населением около 3,5 миллиона человек насчитывалась 1251 автозаправочная станция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель коммерческого отдела SOCAR Georgia Petroleum Мирза Шавгулидзе, выступая на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах, проходящем в Баку.

"Это очень высокий показатель насыщенности рынка. Более 45% участников - мелкие компании без узнаваемого бренда, владеющие одной или двумя АЗС", - отметил он.

По его словам, такая структура рынка создает серьезное давление на прибыльность бизнеса.

"Для крупных игроков вопрос оптимизации операционной деятельности становится критически важным условием выживания", - добавил Шавгулидзе.