Обсуждено экономическое сотрудничество Азербайджана и Узбекистана.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Мы были рады приветствовать в Азербайджане моего друга и коллегу министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сопредседателя Совместной межправительственной комиссии Азербайджан - Узбекистан Лазиза Кудратова. Мы подчеркнули стратегическое партнерство наших стран, динамичную экономическую интеграцию и новые инициативы. Обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций и товарооборота, реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также сотрудничества в промышленной сфере", - говорится в публикации.

