Еще два должностных лица TƏBİB освобождены от занимаемых должностей

Два должностных лица TƏBİB освобождены от занимаемых должностей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, от должностей освобождены директор Наримановского медицинского центра Фазиль Алмамедов и начальник Бакинского городского управления здравоохранения Эльчин Амиров.