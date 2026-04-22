Еще два должностных лица TƏBİB освобождены от занимаемых должностей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, от должностей освобождены директор Наримановского медицинского центра Фазиль Алмамедов и начальник Бакинского городского управления здравоохранения Эльчин Амиров.
Еще два должностных лица TƏBİB освобождены от занимаемых должностей
Два должностных лица TƏBİB освобождены от занимаемых должностей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, от должностей освобождены директор Наримановского медицинского центра Фазиль Алмамедов и начальник Бакинского городского управления здравоохранения Эльчин Амиров.
По информации, соответствующие приказы подписал исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов.
Напомним, что сегодня также было подтверждено увольнение директора Клинического медицинского центра Кенуля Алекперова, директора "Ени клиника" Барата Юсубова и директора Сабунчинского медицинского центра Нуренгиз Башировой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре