В Баку ожидается морось

22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами возможны прояснения, в целом без осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ночью и утром в отдельных районах вероятны туман и морось. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 11 градусов, днем - от 15 до 20 градусов. Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако ночью и утром в отдельных местах возможны кратковременные осадки. Местами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10 градусов, днем - 17-22 градуса, в горах ночью ожидаются заморозки от -1 до -6 градусов, днем - 5-10 градусов.

