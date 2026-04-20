От Лянкярана до Джалилабада – как увидеть будущую невесту до свадьбы

В рамках гастрольной программы, реализуемой по инициативе Министерства культуры Азербайджана, Лянкяранский государственный драматический театр представил в Джалилабаде спектакль "Аршин мал алан" по одноименному произведению великого композитора Узеира Гаджибейли.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Азербайджана, заслуженная артистка Дагестана Лалазар Гусейнова.

По сюжету, действие оперетты происходит в Шуше. Молодой и богатый купец Аскер хочет жениться по любви, но из-за традиций не может увидеть будущую невесту до свадьбы. Чтобы найти избранницу, он переодевается в торговца тканями и ходит по домам. Так, он встречает Гюльчохру, в которую влюбляется. После ряда комичных и трогательных ситуаций, происходящих по сюжету, влюбленные соединяются.

Спектакль был встречен зрителями бурными аплодисментами.

От имени директора театра Лалазар Гусейнова выразила глубокую благодарность за оказанное внимание и созданные условия Министерству культуры Азербайджана, Исполнительной власти Джалилабадского района и Лянкяран-Астаринскому региональному управлению культуры.