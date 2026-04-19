В Азербайджан прибыла новая группа украинских детей на реабилитацию

В Азербайджан прибыла очередная группа украинских детей для прохождения реабилитации.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, это уже третья группа с начала 2026 года, направленная в страну с целью оздоровления. В этот раз в Азербайджан прибыли 29 детей и трое сопровождающих. С начала войны в Украине реабилитацию и оздоровление в Азербайджане прошли уже 545 украинских детей.

"Это больше, чем просто цифры - это настоящее проявление солидарности, поддержки и дружбы между нашими народами. Искренне благодарим руководство Азербайджана, азербайджанский народ и всех, кто помогает Украине и нашим детям в это непростое время", - отметил он.