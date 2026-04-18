Средний коридор открывает новые возможности для торговли и логистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибeк Бакаев в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, транспортно-логистическая связность становится одним из ключевых факторов регионального развития.

"Говоря о нашей логистической и транзитной кооперации в регионе, я хотел бы отметить особую роль Среднего коридора, который в текущих условиях соединяет не только страны региона, но и выходит далеко за его пределы", - сказал он.

Бакаев отметил, что Казахстан активно развивает инфраструктуру для расширения транспортных потоков.

"Когда мы говорим о Среднем коридоре, мы говорим о восточных странах Евразийского континента. Казахстан имеет сухие порты в Сиане, терминал в порту Ляньюньган, мы хорошо связаны с китайскими партнерами и имеем три пограничных перехода, а также планируем открыть еще один", - подчеркнул он.

Он добавил, что страны региона заинтересованы в более активном использовании этого маршрута.