Европейцы захотели восстановить отношения с Сирией

Европейский союз (ЕС) планирует возобновить отношения с Сирией. Об этом со ссылкой на документ в распоряжении редакции сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ЕС планирует углубить взаимодействие с Сирией путем возобновления официальных политических контактов и создания условий для более тесных экономических связей и связей в сфере безопасности", - передает агентство содержание документа.

В документе, распространяемом среди дипведомств стран - членов объединения, говорится, что Евросоюз возобновит действие соглашения о сотрудничестве с Сирией от 1978 года и вскоре начнет "политический диалог высокого уровня".