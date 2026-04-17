Председатели парламентов Азербайджана и Алжира обсудили укрепление двусторонних связей.

Обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в рамках ее рабочего визита в турецкий город Стамбул с председателем Народного национального собрания Алжирской Народно-Демократической Республики Ибрагимом Бугали, сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями о взаимоотношениях между нашими дружественными странами. Было отмечено, что существуют благоприятные возможности для дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Алжиром. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем политического диалога и отметили, что наши страны демонстрируют взаимную поддержку и солидарность также в рамках международных организаций.

В ходе беседы было подчеркнуто, что связи между нашими парламентами составляют важное направление межгосударственных отношений. Было отмечено, что взаимные визиты и встречи как на уровне председателей парламентов, так и регулярный диалог между депутатами способствуют дальнейшему углублению этих отношений. Кроме того, было отмечено, что деятельность групп дружбы поддерживает дальнейшее углубление связей.

С.Гафарова отметила, что парламенты Азербайджана и Алжира успешно сотрудничают также в международных парламентских организациях, и в этих организациях существует взаимная поддержка между законодательными органами двух стран. В том числе были высказаны мнения о дальнейшем развитии связей в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения, которая была создана по инициативе Президента Азербайджана и под председательством Милли Меджлиса достигла значительных успехов в области институционального развития и укрепления международного авторитета. Было отмечено, что Парламентская сеть стала важной платформой как для обсуждения ряда важных международных вопросов, так и для дальнейшего расширения сотрудничества между парламентами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.